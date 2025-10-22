Il TG di Sport.it del 22 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 22 ottobre 2025, nel Tg di sport.it. Partiamo dalla serie A e dalle polemiche arbitrali, con il possibile ritorno alla prova tv. Poi la Champions, con Tudor che respinge le voci di crisi della Juventus e il Napoli e Conte amareggiato dopo il tracollo con il PSV. Poi il tennis con il capitano azzurro Volandri che ufficializza l’assenza di Jannik Sinner in Coppa Davis. Infine il basket con la NBA, con i Golden State Warriors che battono i Los Angeles Lakers.