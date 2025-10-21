Le principali notizie sportive di oggi, 21 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo con la serie A e la Juventus dove il futuro di Igor Tudor resta appeso ad un filo, mentre lui lamenta una campagna acquisti non condivisa; poi la polemica sugli arbitri e il Var dopo il rigore concesso al Milan contro la Fiorentina. Restiamo sul calcio parlando dell’ottimo momento del Milan, che si candida seriamente per lo scudetto. Chiudiamo con il tennis dove tiene banco la decisione di Jannik Sinner di non rispondere alla convocazione per la Coppa Davis.
Il TG di Sport.it del 21 ottobre 2025
Rocco Placanica 21 Ottobre 2025