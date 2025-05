Il TG di Sport.it del 21 maggio 2025

I risultati di giornata e il dietro le quinte dei tuoi sport preferiti: ecco le ultime notizie sportive!

Stagione fallimentare per il Milan. escluso dall’Europa, il club rossonero vive una crisi profonda, inclusa la figura di Ibra, il cui ruolo è sempre più avvolto dalla confusione e dal mistero.

In casa Inter, invece, Inzaghi è al centro delle attenzioni. Il tecnico, dopo 3 anni di vittorie e soddisfazioni, chiede ora degli investimenti veri e seri per continuare nel migliore dei modi il progetto nerazzurro.

Nel Tennis, Sinner saluta Cahill a fine 2025. Il coach australiano lascerà il team dell’altoatesino per motivi personali. In pole per sostituirlo c’é l’ex coach di Nadal, Moya.

Dal mondo del Basket, le ultime sui playoff di Serie A, con la Virtus Bologna si porta sul 2-0 contro la Reyer Venezia dopo una Gara 2 spettacolare.

Infine, in Formula 1, la Ferrari sogna il riscatto a Montecarlo, nella speranza di tornare competitivi.