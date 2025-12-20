Le principali notizie sportive di oggi, 20 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con il Napoli: Conte uomo delle grandi sfide. Poi il Milan che cerca risposte sul mercato dopo l’eliminazione in Supercoppa italiana con il Napoli. Quindi la Supercoppa italiana, con la seconda semifinale che ha visto uscire di scena l’Inter, sconfitta ai rigori dal Bologna. Infine la MotoGP con Michele Pirro che fa chiarezza sulle voci di divisioni interne alla Ducati.
Il TG di Sport.it del 20 dicembre 2025
Rocco Placanica 20 Dicembre 2025