Il TG di Sport.it del 2 settembre 2025

Dal calcio al tennis. Ecco le più importanti notizie sportive di oggi:

In casa Inter arriva Akanji dal Manchester City, un innesto prezioso per dare solidità e prestigio alla difesa nerazzurra.

Sempre a Milano, sponda Milan, Rabiot ritrova Allegri dopo gli anni passati alla Juventus.

A Torino, invece, la Juventus accoglie i colpi dell’ultimo minuti Zhegrova e Openda, andando a completare un attacco da scudetto.

Nel mondo del tennis Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale dello US Open, che si giocherà in un derby contro Jannik Sinner, il quale ha travolto Bublik con un triplo 6-1.

