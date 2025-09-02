Il TG di Sport.it del 2 settembre 2025

Dal calcio al tennis. Ecco le più importanti notizie sportive di oggi:
In casa Inter arriva Akanji dal Manchester City, un innesto prezioso per dare solidità e prestigio alla difesa nerazzurra.
Sempre a Milano, sponda Milan, Rabiot ritrova Allegri dopo gli anni passati alla Juventus.
A Torino, invece, la Juventus accoglie i colpi dell’ultimo minuti Zhegrova e Openda, andando a completare un attacco da scudetto.
Nel mondo del tennis Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale dello US Open, che si giocherà in un derby contro Jannik Sinner, il quale ha travolto Bublik con un triplo 6-1.