Il TG di Sport.it del 2 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 2 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e da Kevin De Bruyne che ha trascinato il Napoli alla vittoria in Champions contro lo Sporting Lisbona. Ancora il calcio con l’attesa per Juventus-Milan del grande ex Massimiliano Allegri. Restando alla Champions League facciamo poi il punto sulla situazione delle squadre italiane. Restiamo sul calcio per la parlare di Juventus: la squadra di Tudor fatica a trovare continuità. Chiudiamo con il tennis e Jannik Sinner che dopo la vittoria a Pechino riparte da testa di serie nel Masters 1000 di Shanghai.