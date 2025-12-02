Le principali notizie sportive di oggi, 2 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e la Juventus che vive momenti di grande tensione a causa dell’infortunio di Vlahovic; poi la corsa allo scudetto d’inverno più aperta che mai tra Milan, Inter, Roma e Napoli. Poi il mercato con l’Inter che cerca il nuovo numero 1 per il dopo Sommer. Chiudiamo con la Formula 1 con l’ultimo atto del mondiale ad Abu Dhabi con McLaren e Red Bull che si giocano il tutto per tutto in una gara incentrata sul duello Norris-Verstappen-Piastri.
Il TG di Sport.it del 2 dicembre 2025
Rocco Placanica 2 Dicembre 2025