Il TG di Sport.it del 19 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, martedì 19 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dal mercato dell’Inter, con una situazione caotica che innervosisce i tifosi. Restiamo al calcio e al grave infortunio di Lukaku che costringe il Napoli a tornare sul mercato e poi andiamo a Bergamo dove c’è da registrare il ritorno di Lookman, dopo due settimane di assenza ingiustificata. Quindi il tennis, con il ritiro di Sinner nella finale di Cincinnati contro Alcaraz che solleva nuovi dubbi sulla tenuta fisica del campione altoatesino. Chiudiamo infine con Jasmine Paolini che in finale a Cincinnati si arrende a Iga Swiatek.