Le principali notizie sportive di oggi, 18 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dal ritorno di Conte a Napoli, in un momento di tensione molto delicato per la squadra campione d’Italia. Restiamo in serie A e con l’Inter dove Chivu punta tutto su Hakan Calhanoglu in vista del derby. Poi il tennis, con la Coppa Davis che perde un altro grande protagonista: Carlos Alcaraz. Infine la rincorsa di Jannik Sinner nella classifica ATP, a caccia del numero uno.
Il TG di Sport.it del 18 novembre 2025
Rocco Placanica 18 Novembre 2025