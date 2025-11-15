Il TG di Sport.it del 15 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 15 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calciomercato e da Roma e Milan pronte a sfidarsi per Joshua Zirkzee; poi la Juventus che riflette su come rinforzare il centrocampo. Quindi il basket, con la vittoria fondamentale dell’Olimpia Milano in Eurolega contro i greci dell’Olimpiakos. Chiudiamo con la MotoGP e con Marco Bezzecchi che si prende la pole nelle ultime qualifiche di stagione a Valencia.