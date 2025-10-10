Le principali notizie sportive di oggi, 10 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dal futuro incerto di Mike Maignan al Milan: le grandi d’Europa osservano interessate; restiamo poi al Milan parlando del lavoro silente di Zlatan Ibrahimovic. Quindi passiamo al tennis, con la corsa alle ATP Finals di Torino che entra nel vivo: l’Italia spera nello storico obiettivo di due posti. Poi la pallavolo con una notizia storica, l’addio di Monica De Gennaro alla Nazionale. Chiudiamo con il ciclismo e con Elia Viviani che annuncia il ritiro dal professionismo dopo 16 anni di carriera ricca di successi.
Il TG di Sport.it del 10 ottobre 2025
Rocco Placanica 10 Ottobre 2025