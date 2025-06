Il figlio della famosissima cantante ricoverato d’urgenza in ospedale

Un malore improvviso nella notte ha scosso il mondo dello spettacolo. Il figlio di una leggenda della musica internazionale è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Una vicenda che riaccende i riflettori su una storia personale fatta di fragilità e lotta contro la dipendenza.

Ricovero improvviso per overdose

Nelle prime ore di sabato 14 giugno, Elijah Blue Allman, 48 anni, è stato trasportato d’urgenza in un ospedale della zona di Joshua Tree, in California, a seguito di un’overdose. Secondo quanto riportato in esclusiva dal portale TMZ, l’uomo è stato trovato in stato critico dopo aver assunto un grosso quantitativo di droghe, la cui natura non è stata resa pubblica. Le fonti vicine alla famiglia hanno dichiarato che “è molto fortunato ad essere sopravvissuto”, segnalando la gravità dell’episodio. Elijah è attualmente ricoverato e sotto osservazione medica, mentre la madre si trova al suo fianco.

Una lunga battaglia contro le dipendenze

I problemi di Elijah con le sostanze non sono una novità. Già nel 2014, durante un’intervista, il musicista aveva raccontato: