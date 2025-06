Il Cagliari ha scelto il suo nuovo allenatore: è una “vecchia conoscenza”

Ora è ufficiale: Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari. L’ex difensore napoletano, 39 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Pisacane prende il posto di Davide Nicola, il cui ciclo sulla panchina sarda si è chiuso.

UFFICIALE: Pisacane alla guida del Cagliari, da capitano a mister https://t.co/M9P0YCfKT1 — NotiziarioCalcio (@NotiziarioC) June 11, 2025

Pisacane non è certo un volto nuovo per la Sardegna: da calciatore ha disputato oltre 150 partite con la maglia del Cagliari, contribuendo alla promozione in Serie A nel 2016 e alla permanenza nel massimo campionato nelle cinque stagioni successive. Complessivamente, in carriera ha superato le 430 presenze tra i professionisti.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha subito avviato la sua carriera in panchina, sempre a Cagliari. Dopo un’esperienza da collaboratore tecnico in prima squadra, il 26 dicembre 2022 ha guidato i rossoblù da tecnico ad interim nella vittoria per 2-0 contro il Cosenza, prima dell’arrivo di Claudio Ranieri.

Poi il passaggio al settore giovanile, dove ha fatto strada: diventato allenatore della Primavera nell’estate 2023, ha conquistato per due anni consecutivi il settimo posto in classifica e soprattutto ha scritto la storia vincendo la Coppa Italia di categoria, primo trofeo giovanile del club, battendo il Milan 3-0 all’Arena Brera di Milano lo scorso 9 aprile.

Pisacane, cresciuto sul campo e dentro il club, è ora pronto alla sfida più importante: guidare la prima squadra in Serie A con lo stesso spirito che ha sempre mostrato da giocatore.

