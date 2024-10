Giornata sfortunata per Luna Rossa, che dopo aver effettuato un prodigioso recupero nell’ottava regata di ieri, dopo aver subito un grave danno in quella precedente, oggi si è dovuta inchinare ai rivali di Ineos Britannia in entrambe le regate. Ora alla barca inglese basta una sola vittoria per aggiudicarsi la serie.

AMERICA’S CUP LIVE – Louis Vuitton Cup Final | Day 6 – https://t.co/xeuwjtI9OI NAUTICA NEWS pic.twitter.com/31Hhl3cxVw — Nautica.News (@Nautispots) October 2, 2024

La partenza dell’ultima regata ha visto Ineos prendere un leggero vantaggio iniziale, poi le due imbarcazioni hanno dato vita a una dura lotta, con Ineos che ha virato per prima e ha poi recuperato nello speed test. L’equipaggio di Ben Ainslie ha coperto meglio il proprio lato, e ha costretto la barca italiana a effettuare un’ulteriore virata durante la quale Luna Rossa ha perso molto terreno.

Il ritardo del nostro team è passato da tre a undici secondi ed è rimasto costante anche nel secondo lato di bolina. Una speranza per Luna Rossa sembrava essersi riaperta quando gli inglesi, nel secondo lato di poppa, sono caduti in acqua con la prua. Il nostro equipaggio è quindi riuscito a riportarsi sotto, a 10 secondi di distanza dai britannici. Ma gli uomini di Ainslie sono stati bravi a prendere un rischio al momento giusto e sono riusciti a evitare il sorpasso. L’ultimo giro non ha avuto storia, con Luna Rossa troppo staccata per tentare una rimonta. Ora occorrerà un vero e proprio “miracolo sportivo” per impedire che i britannici di Ineos riescano ad alzare il trofeo.

