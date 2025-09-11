“È scappato”. Harry, l’incontro col padre Carlo finisce malissimo: cos’è successo. Le tensioni nella famiglia reale britannica hanno vissuto una fase cruciale a Londra, dove il principe Harry ha incontrato suo padre, re Carlo III, dopo un lungo periodo di silenzio e distacco. Il duca di Sussex è tornato nel Regno Unito in occasione del terzo anniversario della scomparsa della regina Elisabetta II e per partecipare a eventi benefici, trasformando la visita in una possibilità di dialogo familiare.

Harry a Londra: riunione familiare dopo quasi due anni

La riunione familiare è stata oggetto di una lunga preparazione. Fonti vicine alla corona hanno riferito che già nel luglio 2025 erano in corso contatti riservati tra collaboratori di Harry e responsabili della comunicazione reale per valutare i presupposti di una possibile riconciliazione. Questi sforzi hanno portato al recente incontro, che rappresenta una tappa importante per la famiglia reale. Tuttavia, non tutto è andato esattamente come sperato e il Principe si è defilato in fretta.

Preparativi e condizioni per il riavvicinamento

L’incontro, avvenuto presso Clarence House, si è svolto a porte chiuse ed è durato circa 55 minuti. Si è trattato di un evento significativo, che segna un tentativo concreto di ricucire i rapporti dopo la decisione di Harry, nel 2020, di rinunciare ai doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. Negli anni successivi, scontri e rivelazioni, in particolare quelle raccolte nell’autobiografia “Spare”, hanno acuito la distanza non solo con il padre ma anche con il fratello maggiore, il principe William.

