Halle, Bolelli e Vavassori si fermano in finale: il titolo va a Krawietz e Puetz

Bolelli-Vavassori, non riesce il bis alla coppia italiana costretta ad arrendersi in finale nel torneo di doppio di Halle. Dopo il successo del 2024 e la finale già disputata nel 2023, i due azzurri si sono arresi ai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, che si sono imposti con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

Per la coppia teutonica si tratta di una vera e propria rivincita: non solo per la finale persa a Halle lo scorso anno, ma anche per la sconfitta subita a Adelaide all’inizio del 2025, quando Bolelli e Vavassori conquistarono il primo dei loro tre titoli stagionali.

BOLELLI E VAVASSORI SCONFITTI IN FINALE 😕



Vincono i padroni di casa Krawietz e Puetz in due set, dopo un match giocato ad alto livello: complimenti ai campioni e ai nostri ragazzi 👏🏻💙#EurosportTennis #ATPHalle pic.twitter.com/WchauXWUuZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 22, 2025

Sfida tra veterani del circuito

La finale ha messo di fronte due delle coppie più solide del circuito ATP. Dopo un primo set dominato dai padroni di casa, il secondo è stato molto più combattuto. Gli azzurri hanno alzato il livello dell’attenzione e portato il parziale al tie-break. Qui, però, i tedeschi hanno fatto la differenza con un mini-break decisivo sul 5-3, chiudendo il gioco per 7 punti a 4.

La classifica Race: gli azzurri restano tra le migliori otto

Nonostante la sconfitta, Bolelli e Vavassori restano in piena corsa per le ATP Finals di Torino 2025. Attualmente, la coppia italiana occupa la sesta posizione nella Race con 3110 punti, quasi 1000 in più rispetto alla coppia francese Doumbia/Reboul, nona e al momento prima delle escluse.

Una posizione solida che conferma il valore del duo italiano, già protagonista all’Australian Open, a Buenos Aires e nel successo appunto di Adelaide.

I precedenti con i tedeschi

Quella di oggi è la terza sconfitta in carriera contro Krawietz e Puetz in un match importante. Gli azzurri si erano già arresi alla coppia tedesca agli US Open 2023 e nel girone delle ATP Finals di Torino. Una rivalità che si fa sempre più interessante e che promette nuovi capitoli nei tornei a venire.

Leggi anche: