“E ora guardate qui”. Bruno Vespa e Meloni, scoppia il caso dopo le polemiche sull’intervista

Nella serata del 16 ottobre, durante la trasmissione Porta a Porta su Rai 1, Bruno Vespa ha affrontato le numerose critiche seguite all’intervista con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le discussioni sono nate a causa di un tono giudicato troppo accomodante nei confronti della premier. In risposta a queste osservazioni, il conduttore ha aperto la puntata con un servizio dedicato, proponendo una controreplica alle recenti battute circolate sul suo modo di condurre.

La satira di Crozza sull’intervista di Vespa a Meloni

Nel corso dell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, il comico Maurizio Crozza aveva ironizzato sull’intervista a Meloni, realizzando un montaggio in cui la presidente appariva impegnata in un lungo monologo, mentre Vespa rimaneva in silenzio. Il segmento satirico ha generato ampio interesse e numerosi commenti sui social network, contribuendo ad alimentare il dibattito pubblico.

La replica di Vespa a Crozza

Durante la diretta del 16 ottobre, Bruno Vespa ha dichiarato: “Volevo fare un omaggio a Maurizio Crozza”, introducendo così un servizio che aveva lo scopo di mostrare le domande poste alla presidente del Consiglio durante l’intervista. L’intenzione era quella di dimostrare la presenza di quesiti complessi e diretti, contrariamente alle critiche ricevute.

La replica, tuttavia, è risultata meno incisiva del previsto. A causa della mancata disponibilità dei diritti televisivi per trasmettere le immagini originali di Fratelli di Crozza, la Rai ha potuto mandare in onda soltanto alcuni fotogrammi del comico, estrapolati da altri programmi. Questa scelta tecnica ha limitato l’efficacia del servizio e non ha contribuito a chiarire la posizione del conduttore di Porta a Porta.

