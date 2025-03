Grave incidente tra due auto, a bordo tutti giovanissimi: interviene l’eliambulanza. Un altro tragico incidente sulle strade del Frusinate ha sconvolto la tranquillità domenicale di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Lo schianto tra due auto, avvenuto nella mattinata di oggi, ha avuto conseguenze pesanti, con due giovani feriti, di cui uno in condizioni gravi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente a Pontecorvo: coinvolti due giovani

Il sinistro si è verificato lungo via Leuciana, al confine tra Pontecorvo e Castrocielo, nei pressi di un distributore di benzina. Per cause ancora in corso d’accertamento, le due auto, con a bordo diversi giovani, si sono scontrate con estrema violenza. L’impatto ha provocato il ferimento di due ragazzi, uno dei quali ha riportato lesioni particolarmente gravi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il terribile schianto e l’arrivo dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con più mezzi di soccorso. Per il giovane in condizioni critiche si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasportato d’urgenza in un ospedale di Roma, dove i medici stanno tentando di stabilizzare le sue condizioni. L’altro ferito è stato invece trasferito con un’ambulanza all’ospedale di Cassino per ricevere le cure necessarie.

