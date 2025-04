Granfondo Alpi del Mare: pronostici e statistiche

Mondovì e l’intera provincia di Cuneo si preparano ad ospitare un evento ciclistico di grande rilievo: la Granfondo Alpi del Mare. Questa competizione, non solo rappresenta una sfida sportiva, ma anche una celebrazione delle bellezze naturali e artistiche del territorio. La gara, fissata per il 21 settembre, promette di attirare ciclisti di vari livelli, pronti a cimentarsi su un percorso stimolante e ben strutturato.

Statistiche e Percorso della Granfondo Alpi del Mare

La Granfondo Alpi del Mare si snoda su un percorso di circa 103 km, con un dislivello di 1.970 metri. Partendo da Mondovì Breo, i ciclisti attraverseranno un itinerario progettato per mettere alla prova le loro abilità senza risultare eccessivamente impegnativo. Tra i punti salienti del percorso:

Partenza alle ore 9.30 da Mondovì Breo

Passaggio attraverso Bastia , Località Surie e il Sacrario di San Bernardo

, e il Proseguimento verso Pedaggera e Murazzano

e Discesa in fondovalle verso Niella Tanaro , quindi in direzione San Grato e Vicoforte

, quindi in direzione e Fatica finale fino a Frabosa Soprana e arrivo a Mondovì Piazza

Accompagnando la Granfondo, la Cicloturistica Alpi del Mare offre un percorso più breve di 60 km, ideale per chi desidera godere del paesaggio senza l’intensità della competizione.

Oltre al valore sportivo, l’evento è dedicato alla memoria di Lorenzo Tealdi, una figura di spicco nel mondo ciclistico locale, ricordato per il suo contributo al Giro d’Italia e al Tour de France in Granda.

Con la partecipazione di sponsor di rilievo come Bongioanni Caldaie e Officine Mattio, la manifestazione si presenta come un evento di rilevanza nazionale, enfatizzando il connubio tra sport e promozione turistica del Cuneese.

La Granfondo Alpi del Mare non è solo una competizione ciclistica, ma un evento che celebra il territorio e la sua comunità. Con un percorso che attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi del cuneese, la gara promette di offrire un’esperienza unica sia per i partecipanti che per gli spettatori. Le scommesse sportive, sebbene presenti, non devono offuscare la bellezza e l’importanza culturale di questo evento.

Mondovì e il territorio circostante accolgono con entusiasmo questa manifestazione, che rappresenta una scommessa sul futuro del cicloturismo locale. Non perdete le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!