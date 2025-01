“Grande fratello”, un ritiro importante coinvolge il programma: cosa succede. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un ritiro importante per la produzione del reality show. Il fatto sta facendo molto discutere mettendo in bilico la solidità del nome del programma che, a detta di molti telespettatori, sarebbe cambiato molto in questa ultima edizione. Ma cosa sta succedendo e cosa c’è dietro? (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, lo storico sponsor interrompe la partnership

La decisione di uno sponsor di ritirarsi dal “Grande Fratello” rappresenta sempre un evento significativo e problematico per il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, soprattutto nei periodi più critici del reality. È proprio ciò che sta avvenendo in questi giorni con uno dei marchi più rilevanti, che negli ultimi anni è stato strettamente associato alla trasmissione, ma che da qualche tempo non appare più tra i prodotti a disposizione dei concorrenti.

Molti credono che la causa principale della situazione sia legata alla discussa eliminazione della concorrente Helena Prestes. Il caso infatti, avrebbe generato dinamiche controverse all'interno del reality e potrebbe aver spinto gli sponsor ad allontanarsi. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo e perché.

Sponsor in fuga dal “Grande fratello”

Stiamo parlando del noto brand di vini 958 Santero. Il marchio non figura più tra gli sponsor del “Grande Fratello”, nonostante per anni sia stato uno dei prodotti simbolo consumati dai concorrenti all’interno della Casa durante il reality show.



Dopo la decisione, Santero ha pubblicato una nota per spiegare le motivazioni della sospensione della partnership con la produzione del reality show di Canale 5. “Ci teniamo a informare gli utenti che hanno commentato che abbiamo deciso di interrompere anticipatamente la nostra presenza come sponsor nella casa del Grande fratello. – riporta il Messaggero – Ringraziamo per le segnalazioni ricevute, che ci hanno portato a fare scelte più in linea con la nostra identità. La nostra presenza non è più visibile da ormai due puntate”. Il comunicato continua con le ragioni del distacco.

