“Grande Fratello”, scontro imbarazzante tra Shaila e Helena: pubblico sconvolto (VIDEO)

Nella casa del Grande Fratello si accende lo scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. L’ex velina non le ha mandate a dire e si è lasciata andare a commenti offensivi nei confronti della cultura brasiliana. Tutto parte da una lettera scritta dalla Prestes a Lorenzo Spolverato sperando di poter fare pace. Il durissimo sfogo di Shaila è finito in tendenza sul web e ha scosso anche i social.

Scontro imbarazzante tra Shaila e Helena

Nella casa del Grande Fratello i festeggiamenti del giorno del Ringraziamento non sono andati di certo come previsti: ieri giovedì 28 novembre 2024 la cena per il Thanksgiving è stata teatro di una lite furiosa a tavola tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. La sceneggiata, durata diversi minuti, ha visto lal ballerina accusare Helena di aver scritto una lettera a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno. La questione è esplosa nonostante il modello milanese sia attualmente confinato nel tugurio con altri coinquilini. L’ex velina ha riversato tutta la sua frustrazione su Helena, accusandola di alimentare tensioni con gesti che, a suo dire, dimostrerebbero un interesse ambiguo per Lorenzo, malgrado stia con lei. (continua dopo la foto)

Scontro imbarazzante tra Shaila e Helena

Nella serata di ieri giovedì 28 novembre 2024 l’ex velina è arrivata al limite e ha perso la pazienza con Helena, accusandola duramente e sfogandosi contro di lei durante la cena del Ringraziamento. La Prestes ha provocato Shaila quando ha preso parola per ringraziare con il cuore Pamela Petrarolo facendola commuovere, per poi rivolgersi alla ballerina e farle sapere perché per lei non ci fosse alcun tipo di ringraziamento: ,“Shaila non ti ringrazio perché non capisci che posso essere fuori luogo e non mi accetti così. Perché io sono la preferita? Perché sono uscita per come sono. Mai chi sei tu per dire che non sono sincera? Non me ne frega un cavolo della tua opinione”. Shaila è sbottata:

“Falsona! Qui dentro ti hanno scoperta tutti. E hai rotto proprio le pal.e, lo capisci?! Perché hai scritto la lettera a Lorenzo? Lui è il mio compagno! Tutta la Casa non ti capisce perché sei finta, ti attacchi a tutto quello che può darti visibilità.” Shaila ha poi proseguito accusando Helena di sfruttare la sua storia personale per attirare l’attenzione. “Menti con queste storielle strappalacrime. Se dessi valore a quello che hai vissuto, la polpetta te la ficchi in bocca e stai in silenzio! E quando una persona come me ti sbatte in faccia la verità, te sta zitta” La discussione ha raggiunto toni ancora più pesanti quando Shaila ha insultato Helena sul piano personale e culturale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva