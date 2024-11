“Grande Fratello”, scontro tra Alfonso e Stefano: poi lo scoop su Federica

Durante la puntata di ieri, martedì 13 novembre 2024, del Grande Fratello, Alfonso Signorini è partita subito in quarta, parlando del triangolo amoroso composto da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi che, all’insaputa di tutti, è entrato poi come nuovo concorrente del reality. Cos’è successo tra Stefano e Federica dopo che quest’ultima si è lasciata con Alfonso a Temptation Island? I due hanno rivelato tutto e Alfonso è rimasto particolarmente colpito nel sentire come si è evoluta la loro conoscenza. Poi c’è stato un confronto durante il quale Stefano ha rivelato uno scoop incredibile su Federica. Cosa avrebbe fatto la ragazza dopo Temptation Island? (Continua dopo le foto)

Cos’è successo tra Stefano e Federica dopo “Temptation Island”?

In questa settimana di permanenza al Grande Fratello, Alfonso ha espresso il suo giudizio sul nuovo ragazzo della sua ex. “Stefano ha sfruttato l’hype, vuole emergere solo parlando di lei. Stefano sta giocando, ha comprato dei follower, la sta usando per farsi vedere. La foto più grave è stata quella insieme messa il giorno la puntata a Uomini e Donne, dove io piangevo per Federica”, ha detto Alfonso confidandosi con Lorenzo. Federica invece, ha rivelato a Shaila che, dopo la fine di Temptation Island, ha trascorso 3 giorni a casa del tentatore Stefano. “Fuoco e fiamme”, ha commentato la ballerina. “Non mi aspettavo che dopo 8 anni di relazione, lei voltasse pagina così velocemente”, le parole di Alfonso a riguardo. La puntata ha preso il via con un confronto tra Alfonso e Stefano. (Continua dopo le foto)

Lo scontro tra Alfonso e Stefano

Alfonso, con grande amarezza, ha conosciuto l’attuale fidanzato di Federica, Stefano. “Non ho nulla da dirgli, non lo conosco e ho valutato quello che hai fatto sui social e ti sei valutato da solo. Mettere quella foto insieme sui social pensi che l’abbia messa in buona luce? Perché non ha fatto altro che metterla in difficoltà, non l’hai protetta”, ha detto Alfonso. Stefano è passato al contrattacco. “La foto tra Federica e me l’abbiamo deciso insieme di metterla. Hai tenuto segregato in casa la tua tipa e giudichi me? Tu uscivi e lei rimaneva a casa a stirare”, la replica dell’ex tentatore. “Ma tu pensa alla tua storia. Sei felice? Hai fatto il tuo lavoro? Bravo”, ha detto Alfonso. Poi Stefano ha confermato di aver visto Federica dopo Temptation Island. “Da quando è finito il programma siamo stati insieme 6 giorni, chiusi in casa. Abbiamo visto film, abbiamo cucinato, abbiamo fatto tutto quello che si fa stando a casa”, ha raccontato. “Il destino di Federica”, ha quindi scherzato Beatrice Luzzi. Poi Stefano ha lanciato uno scoop su Federica.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva