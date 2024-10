“Grande fratello”, scenata di Shaila durante la pubblicità: cosa ha detto. La puntata del reality di ieri, lunedì 28 ottobre, è stata densa di colpi di scena dopo che alcune verità scomode sono venute a galla. Shaila, cercando di difendersi dalle critiche al suo comportamento, è crollata davanti alle telecamere. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il rientro di Shaila nella casa del “Grande Fratello”

La gieffina Shaila campana ha fatto rientro nella Casa dopo l’esperienza nell’edizione spagnola in compagnia di Lorenzo e l’accoglienza è stata decisamente meno calorosa di quanto atteso. Ora, si trova a dover ritrovare il suo equilibrio con gli inquilini che hanno preso le difese di Javier. Prima di partire per la Spagna, infatti, la ballerina e il pallavolista argentino si erano avvicinati molto fino a quando Lorenzo non ha “rubato” la scena e l’interesse di Shaila e tra questi ultimi è scoccato un bacio.

Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, durante l’assenza della ballerina, si erano spinte a dar voce alla sensazione che Shaila non fosse interessata a nessuno dei due giovani, ma solo a farsi notare dalle telecamere. (Continua a leggere dopo la foto…)

Javier deluso dopo i video di Shaila e Lorenzo

I baci scoccati tra Lorenzo e Shaila sono stati la prova, almeno secondo i gieffini, che la ragazza abbia sempre giocato con i sentimenti di Javier. Anche quest’ultimo, dopo aver visto le clip video, si è detto profondamente deluso avendo creduto in un reale interesse della concorrente nei suoi confronti. Sul nuovo legame nato tra Shaila e Lorenzo ha detto: “Sono felice per loro. Ci sarà qualcuno là fuori che mi aspetterà. Mi sono tolto un peso, non mi riguarda più. Per me Shaila non c’è più in questa Casa. Non mi sento ferito, non mi interessa la sua opinione. Non voglio nemmeno più perderci tempo. Resterò educato, non farò finta che non ci sia ma per me è una persona che non c’è più”.

