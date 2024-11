“Grande fratello”, urla e caos nella notte: scoppia la lite furiosa tra Shaila e Lorenzo. Si respira un clima teso nella Casa più spiata d’Italia nella quale, da qualche ora, riecheggiano le urla dei due inquilini. L’ex velina e il modello sono arrivati ai ferri corti fino a quando lei è sbottata come un fiume in piena. Cosa sta succedendo tra i due. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, Shaila e Lorenzo ai ferri corti

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non vanno più d’amore e d’accordo, o almeno questo si deduce dagli ultimi rovinosi sviluppi del loro rapporto. Invece che alla comprensione, i confronti tra la coppia portano solo a frustrazione e insofferenza reciproca e i due non sembrano riuscire a trovare una risoluzione al conflitto. Conflitto che sarebbe scaturito, pare, da un fraintendimento. Helena Prestes avrebbe riferito a Shaila della gelosia di Lorenzo e lui avrebbe negato. A contribuire ai dissapori si sarebbe aggiunta poi la mancanza di rassicurazioni sui propri sentimenti oltre che di attenzioni e di vicinanza. (Continua a leggere dopo la foto…)

Lorenzo Spolverato e le critiche a Shaila

Tutto è iniziato quando Lorenzo Spolverato ha dato voce alla sua esasperazione e ai suoi rancori nei confronti dell’ex velina: “Lei è immune, le ho prese io le nomination per lei. Io faccio del bene, l’ho spinta a chiarire anche con Amanda”. E ancora: “Fosse per me adesso lascerei andare tutto e mi vivrei tutto come ho iniziato. Ma come fa a credere ad Helena? Manco fosse una di voi, una sua amica, è Helena! Come fa a non fidarsi di me? Prima di andare a dormire stamani mi diceva ‘Helena ti guarda con gli occhi a cuore’. Poi oggi c’ha parlato ed è cambiata. Com’è possibile?! Lei nemmeno a fatto fermentare, non ha metabolizzato, ha creduto a lei e basta. Oggi io non la riconosco. Tutta sta roba parte perché lei non mi crede e crede a Helena!“.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva