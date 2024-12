“Grande fratello”, confronto tra Lorenzo e la mamma di Shaila: “Gay? Ecco come l’ho saputo” (VIDEO)

“Grande fratello”, confronto tra Lorenzo e la mamma di Shaila: “Gay? Ecco come l’ho saputo”. Il conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, ha voluto dare la possibilità al gieffino Lorenzo Spolverato di avere un secondo confronto con la mamma di Shaila per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo l’incursione nella casa di Luisa, infatti, la situazione tra Shaila e Lorenzo aveva iniziato ad incrinarsi e il sospetto del modello è che la ballerina si sia lasciata influenzare dalle sue affermazioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

I dissapori tra Lorenzo e Luisa

È arrivato il momento di un confronto tra Lorenzo Spolverato e Luisa, la mamma di Shaila con la quale si sono venute a creare diverse tensioni. Durante la sua visita alla casa del “Grande fratello” di circa due settimane fa, Luisa era riuscita a confidare alla figlia i dubbi e le perplessità sulla sua relazione con Lorenzo spingendosi a dichiarare di ritenerlo una “brutta persona”. Le parole hanno naturalmente fatto molto discutere.

Secondo la donna, i due non sarebbero stati compatibili e addirittura, Shaila sarebbe troppo cambiata dopo aver instaurato questa relazione. Dal canto suo Lorenzo non è riuscito a comprendere l'accanimento nei suoi confronti dal momento che a detta sua i suoi sentimenti per Shaila sono genuini e lui non ha mai fatto nulla di male.

“Grande fratello”, l’atteso faccia a faccia

Per mettere una parola fine a questa discordia latente, Alfonso Signorini ha nuovamente invitato Luisa al “Grande fratello” invitando poi Lorenzo a raggiungerla. Vedendo arrivare Lorenzo e non la figlia, Luisa apparsa subito indispettita mostrandosi gentile, ma fredda nei confronti del modello il quale non ha voluto perdere tempo e ha chiesto conto delle pesanti affermazioni nei suoi confronti.

A quel punto la mamma di Shaila ha iniziato a spiegare il suo punto di vista: “Non mi piace il tuo atteggiamento, non lo condivido e non mi piace il tuo atteggiamento nei confronti di Shaila“. Ma i nodi da snocciolare non sono finiti qui e Lorenzo ha chiesto conto anche delle insinuazioni da Luisa a Shaila sul suo orientamento. Poco prima di uscire dalla Casa, la donna aveva sussurrato all’orecchio della figlia che Lorenzo fosse gay e che fuori tutti ne fossero al corrente.

