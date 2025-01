Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello“, il conduttore Alfonso Signorini è entrato nella casa più spiata d’Italia ed ha redarguito tutti i concorrenti. Durante la settimana, infatti, ci sono state liti molto accese, che hanno costretto la produzione a prendere un provvedimento. (Continua…)

“Grande Fratello”, Alfonso Signorini entra nella casa

La puntata di ieri sera del “Grande Fratello” si è aperta con l’ingresso di Alfonso Signorini nella casa più spiata d’Italia. Il conduttore del reality show di Canale 5 ha voluto guardare tutti i concorrenti negli occhi e li ha redarguiti per l’atteggiamento assunto durante la settimana. Signorini non ha fatto sconti, se l’è presa proprio con tutti, perchè se da una parte Jessica, Helena e Ilaria sono state protagoniste di liti molto accese, dall’altra i coinquilini non hanno fatto nulla per evitare che la situazione degenerasse. Il discorso del conduttore ha tenuto con il fiato sospeso gli italiani. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)