GP Qatar: Pramac Yamaha tra statistiche e pronostici

Pramac Yamaha ha vissuto giornate di luci e ombre al Lusail International Circuit, in Qatar, dove il team MotoGP ha cercato di ottenere risultati migliori rispetto alla deludente Sprint Race. Nonostante le difficoltà iniziali, ci sono stati segnali promettenti, soprattutto grazie alle performance di Fabio Quartararo e ai progressi della squadra. L’obiettivo è puntare a un piazzamento a punti nella gara principale di oggi.

Pramac Yamaha: statistiche e strategie per il GP del Qatar

La Prima Pramac Yamaha si è trovata in difficoltà durante le prime giornate del GP del Qatar. La caduta di Jack Miller durante le prove libere ha complicato l’accesso alla Q2, posizionandolo al 16° posto in griglia. Questo ha reso la Sprint Race una sfida ardua, con Miller e il suo compagno di squadra, Augusto Fernandez, che hanno finito rispettivamente al 19° e 18° posto. L’evento è stato caratterizzato da condizioni impegnative, tra temperature variabili e sabbia sulla pista, che hanno influito sulla gestione delle gomme.

Nel bel mezzo delle difficoltà, tuttavia, Fabio Quartararo ha mostrato il potenziale della Yamaha, qualificandosi terzo e lottando per il podio fino all’ultima curva della Sprint Race. Il direttore del team, Gino Borsoi, ha sottolineato i progressi fatti dalla moto e il potenziale dei piloti. Con un programma di miglioramenti costanti, Pramac Yamaha si prepara a tradurre il potenziale in risultati concreti.

La gara odierna, che inizierà alle 19:00 ora italiana, vedrà i piloti di Pramac Yamaha tentare nuove strategie, come il ritorno alla gomma media per migliorare la gestione delle curve e aumentare il passo gara. Fernandez ha evidenziato come stia lavorando sull’assetto della moto e adattandola al suo stile di guida, migliorando il feeling con la moto e il ritmo di gara.

Nonostante le difficoltà, il team è determinato a sfruttare ogni opportunità per ottenere un piazzamento a punti, un obiettivo importante in questo quarto appuntamento della stagione MotoGP.

In sintesi, il GP del Qatar rappresenta un banco di prova significativo per la Pramac Yamaha. Le strategie messe in atto potrebbero rivelarsi decisive per il loro successo nel campionato. Con le quote di scommessa che danno il team come outsider, il potenziale di miglioramento della Yamaha potrebbe sorprendere.

