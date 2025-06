Il Motomondiale torna in Italia: il weekend del 20-22 giugno il nostro paese, e in particolare modo l’Emilia Romagna, diventerà il teatro della nuova tappa del circuito a due ruote più famoso al mondo, dove lo spettacolo è sempre garantito. La più celebre competizione di motori a due ruote è ormai entrata nel vivo, con i fratelli Marquez principali protagonisti: è ancora presto, però, per emanare dei verdetti, e proprio il Gran Premio italiano potrebbe mescolare un po’ le carte in tavola. Andiamo allora a scoprire tutto quello che c’è da sapere su questa gara, dalle caratteristiche del circuito ai favoriti per la vittoria, fino al programma nel dettaglio e a dove vedere questo evento.

GP del Mugello: le caratteristiche dell’area

Prima di entrare nel vivo della competizione, andiamo a scoprire le caratteristiche del circuito del Mugello, lungo 5245 metri e dotato di 15 curve. L’impianto che lo ospita vanta una superficie di 26mila mq (facendo riferimento all’area centrale), a cui si aggiungono 7mila dell’area centro medico e 6.500 dell’area tv compound. Negli ultimi anni, il Mugello Circuit è divenuto noto per i suoi standard di sicurezza sempre più elevati: il tracciato si è evoluto in questo senso, con alcune significative migliorie. Un esempio è il rinnovo del manto di asfalto avvenuto nel 2011, o ancora l’aumento del numero di telecamere a circuito chiuso.

🔍 Lo sapevi che… Il Mugello è uno dei circuiti più veloci al mondo: nel 2022 Jorge Martin ha toccato i 363,6 km/h .

dal 1988, che lo utilizza anche per i suoi test privati. Dal 1976, il GP d’Italia si è disputato al Mugello quasi ogni anno, diventando una tappa storica della MotoGP.

Il rettilineo principale misura oltre 1,1 km, permettendo accelerazioni estreme e sorpassi spettacolari.

GP del Mudello: i favoriti e i nomi da tenere d’occhio

Passiamo ora ai favoriti della corsa e ai nomi da tenere d’occhio. Non possiamo che cominciare da Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), il pluricampione del mondo e attuale leader del mondiale, che sembra essere straordinariamente lanciato verso la vittoria della pista italiana. Un precedente statistico molto interessante, infatti, ci ricordo che le ultime edizioni del Mugello sono state vinte da Ducati, e Marquez è pronto a estendere questa tradizione.

A proposito di Ducati, anche Pecco Bagnaia proverà senz’altro a dire la sua. Non è un momento particolarmente felice per il pilota italiano, che però ha vinto le ultime 3 edizioni di questo Gran Premio. Un precedente incoraggiante: Bagnaia proverà a sfruttare la forza emotiva che deriva da questa pista e il calore del pubblico per trionfare e accorciare così la classifica, dando la tanto attesa svolta al suo Mondiale.

Non possiamo scordarci di Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), secondo in classifica generale: vincere ora sarebbe fondamentale per evitare la fuga del fratello e tenere aperta la competizione.

Un gradino sotto nel tier dei favoriti troviamo Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Fermin Aldeguer (Reduce dal podio ad Aragon nella Tissot Sprint) e Fabio Di Giannantonio, che di solito qui performa molto bene.

🏁 Favoriti GP del Mugello 2025 🏆 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – Leader del mondiale e favorito tecnico

– Leader del mondiale e favorito tecnico 🔥 Pecco Bagnaia (Ducati) – 3 vittorie consecutive al Mugello

– 3 vittorie consecutive al Mugello ⚔️ Alex Marquez (Gresini) – In piena lotta iridata col fratello

– In piena lotta iridata col fratello 🚀 Pedro Acosta – Talento in rampa di lancio dopo ottime Sprint

– Talento in rampa di lancio dopo ottime Sprint 🎯 Fabio Di Giannantonio – Sempre competitivo su questa pista

Altri nomi per il GP del Mugello

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), dopo aver sfiorato il podio ad Aragon, punta a un ulteriore salto di qualità al Mugello, dove nel 2024 è salito sul podio nella Sprint. Sarà una gara dal sapore casalingo per Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), mentre Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) cercherà di sfruttare il potenziale della sua Honda dopo un weekend deludente in Spagna.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech 3), entrambi caduti ad Aragon mentre erano in buone posizioni, cercheranno qui in Italia il loro personale riscatto: Binder ha sempre chiuso nella top ten al Mugello, mentre Viñales, che qui è salito sul podio nel 2017, debutterà con la KTM su questa pista. Menzioniamo anche Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3), che al Mugello 2024 si classificò secondo.

🏆 Podio GP del Mugello – Ultimi 3 anni Anno 1° Posto 2° Posto 3° Posto 2024 Pecco Bagnaia Enea Bastianini Pedro Acosta 2023 Pecco Bagnaia Jorge Martin Marc Marquez 2022 Pecco Bagnaia Fabio Quartararo Aleix Espargaró

Dove vedere il GP del Mugello

Per concludere, ecco il programma completo del weekend e dove seguirlo in TV.