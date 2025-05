GP Monaco 2025: pronostico e statistiche tra storia e novità

Il Gran Premio di Monaco rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e affascinanti nel calendario della Formula 1. Quest’anno, il circuito cittadino di Monte Carlo sarà teatro di importanti novità regolamentari, pensate per rendere la gara più avvincente e imprevedibile. Tra storia, glamour e strategie tecniche, questa edizione promette colpi di scena che potrebbero cambiare le sorti della competizione.

Statistiche e curiosità sul Gran Premio di Monaco e sulla Ferrari

Il Gran Premio di Monaco si distingue per alcune statistiche peculiari e record storici:

Dal 1929, si sono disputate 70 edizioni, con assenze solo nel periodo 1951-1954 e nel 2020.

Ferrari è l’unica squadra sempre presente in ogni edizione della Formula 1 e detiene il maggior numero di titoli e podi nella storia del campionato.

con 15 successi, seguita da (10), e (7 ciascuna). Il pilota più vincente a Monaco è Ayrton Senna con 6 vittorie, seguito da Graham Hill e Michael Schumacher con 5.

Quest’anno la novità principale riguarda l’obbligo della doppia sosta ai box, un elemento che potrà influenzare in modo significativo le strategie di gara.

La notizia principale di questa edizione riguarda l’introduzione dell’obbligo di almeno due pit-stop per ogni pilota durante la gara. Questa modifica regolamentare ha l’obiettivo di rendere meno lineare una corsa storicamente caratterizzata da poche possibilità di sorpasso e, spesso, da risultati decisi già nelle qualifiche del sabato. Nel 2024, ad esempio, la gara è stata poco movimentata, con molte posizioni rimaste invariate dalla partenza al traguardo. La speranza è che la doppia sosta possa favorire strategie più aggressive e sorprese in pista, soprattutto per i piloti che partono dalle retrovie.

Le mescole scelte da Pirelli per l’appuntamento sono le più morbide della gamma: C4 (Hard), C5 (Medium) e C6 (Soft), con Hard e Medium obbligatorie in gara. Inoltre, ogni pilota avrà a disposizione un set aggiuntivo di pneumatici Full Wet per gestire eventuali condizioni di pioggia intensa. Il regolamento prevede che ogni pilota usi almeno tre diversi set di pneumatici (slick o da bagnato), pena la squalifica o penalità in termini di tempo.

Il tracciato di Monte Carlo, lungo 3,337 km e composto da 19 curve, è notoriamente difficile: carreggiate strette, curve a gomito e barriere vicinissime riducono al minimo il margine d’errore. L’asfalto, in parte rinnovato, potrebbe rendere le prime sessioni particolarmente insidiose per l’aderenza, specie finché la pista non sarà sufficientemente “gommata” dal passaggio delle vetture.

Un dato interessante riguarda l’importanza delle qualifiche: quasi il 70% dei vincitori è partito dalle prime due posizioni in griglia, a conferma di quanto sia difficile rimontare in gara.

In conclusione, il Gran Premio di Monaco 2025 si presenta come una delle edizioni più innovative degli ultimi anni. L’obbligo del doppio pit-stop potrà rivoluzionare le strategie e aumentare l’incertezza del risultato, offrendo agli spettatori uno spettacolo inedito sulle strade del Principato. Le quote delle scommesse potrebbero risentire di queste variabili, rendendo meno prevedibile il vincitore finale e aumentando l’interesse degli appassionati per ogni sessione del weekend.

