Questo weekend torna il motomondiale: il circo a due ruote riparte dal suo sesto appuntamento stagionale, il Gran Premio di Francia. Dal 9 all’11 maggio, tutti gli occhi degli appassionati saranno puntati sul celebre tracciato Bugatti di Le Mans, uno dei più amati e intriganti. A questo punto della stagione, ogni punto inizia a diventare pesante: ogni curva, ogni frenata, ogni sprint può essere la chiave di volta per arrivare per primi al traguardo. Ecco una breve ma esaustiva guida al GP di Le Mans: dalle caratteristiche del circuito ai piloti da tenere d’occhio, passando – ovviamente – per il broadcasting e i canali attraverso cui assistere alla gara. Buon weekend di MotoGP!

Le caratteristiche del circuito

Per analizzare al meglio il prossimo Gran Premio è fondamentale capire dove si correrà, vale a dire il circuito di Le Mans. Questa pista misura 4,185 km di lunghezza ed è considerata una delle più impegnative per i freni: i dati raccolti, infatti, hanno evidenziato che a Le Mans i piloti utilizzano i freni nel 35% della gara, un tasso piuttosto alto. Basandosi sui numeri ed entrando nel dettaglio, la curva più provante di tutto il tracciato di tutto il tracciato sembra essere la 9, chiamata anche Chemin aux Boeufs (Cammino dei buoi): in questo tratto, infatti, le moto passano in media dai 300 km/h ai 111 km/h in 4,1 secondo, con una decelerazione di 1,5 g.

E adesso, un po’ di storia: il Gran Premio di Francia si disputa per la prima volta nel 1920, ma è solo nel 1951 che viene considerata idonea per la prima volta per il motomondiale. Negli anni seguenti viene occasionalmente scartato dal calendario, fino a che dal 1959 diventa una presenza fissa della competizione iridata. Si corre prima sul circuito di Clermont-Ferrand, poi sul circuito di Rouen, poi sul circuito Paul Ricard, sul circuito di Nogaro e infine sul circuito Bugatti di Le Mans, location attuale. Tra i grandi campioni che hanno trionfato qui ricordiamo Valentino Rossi, Sete Gibernau, Chris Vermulen, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Marc Marquez, Danilo Petrucci ed Enea Bastianini.

I piloti da tenere d’occhio

Dunque, dove eravamo rimasti? Per cominciare, diamo un’occhiata alle prime posizioni della classifica: in testa c’è Alex Marquez, che vuole proseguire sui binari di un ottimo avvio di stagione e allungare sui diretti inseguitori puntando a dominare un tracciato con cui ha grande familiarità. Alle sue spalle sono già pronti il fratello Marc e Francesco Bagnaia, staccati rispettivamente di 1 e 20 punti: i tre piloti della Ducati sono racchiusi per l’appunto in soli 20 punti, e a seconda dell’andamento della gara le posizioni in classifica potrebbero ribaltarsi. Bagnaia, in particolare, non può permettersi di concedere altro terreno, ed è deciso a risolvere una volta per tutte il suo complicato rapporto con il circuito di Le Mans.

Ovviamente, ci sono altri piloti da considerare, come Fabio Quartararo: l’eroe di casa ha recentemente ritrovato un ottimo podio in Spagna e soprattutto potrà contare su un motore aggiornato con cui cercherà di conquistare il pubblico. Tra i nomi da appuntarsi per il prossimo GP non possiamo non segnalarvi Johann Zarco, Maverick Viñales, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Pedro Acosta. Ci sarà ancora da attendere per il campione del mondo Jorge Martin, fermo ai box.

Dove vedere il MotoGP di Francia

Ci saranno diverse possibilità attraverso cui vedere il Gran Premio di Le Mans. Gli abbonati Sky potranno seguire tutto il weekend su Sky Sport F1 HD con una ricca e vasta programmazione che coprirà tutto l’evento.

Venerdì 9 maggio

Prove libere 1: 10.45 – 11.30

Prequalifiche: 15.00 – 16.00

Sabato 10 maggio

Prove libere 2: 10.10 – 10.40

Qualifiche 1: 10.50 – 11.05

Qualifiche 2: 11.15 – 11.30

Sprint Race: 15:00

Domenica 11 maggio

Gara Moto3: 11.00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Per i non abbonati, ci sarà anche l’opzione in chiaro su TV8: offre una programmazione molto più limitata e soprattutto è in differita, per cui vi esporrà al rischio di spoiler: se riuscite ad evitare le anticipazioni e chiudete i social, tuttavia, può essere una valida alternativa.

Sabato 10 maggio

Qualifiche MotoGP: 10.50-11.30 (in diretta)

Sprint MotoGP: 15:00 (in diretta)

Domenica 11 maggio

Gara Moto3: 14.05 (in differita)

Gara Moto2: 15.20 (in differita)

Gara MotoGP: 17.05 (in differita)