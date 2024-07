GP Belgio doppietta Mercedes con Russell e Hamilton. Con una strategia di gara audace e imprevedibile, George Russell vince il Gran Premio del Belgio con un singolo pit stop e completando 34 giri su 44 con lo stesso set di gomme. Chiude secondo Hamilton in una gara che ha visto un finale incerto e sorprendente, con una doppietta Mercedes.

George Russell, on ageing tyres, fends off Lewis Hamilton to complete a stunning win at Spa #F1 #BelgianGP | Full report 👇https://t.co/DViHKcXrpY