Giro d’Italia, il percorso per il 2026: si parte dalla Bulgaria

Il Giro d’Italia 2026 ha finalmente il suo percorso. La 109ª edizione scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma, per la quarta volta consecutiva sede della tappa finale. In mezzo, un tracciato che toccherà Milano, Napoli e prevede anche uno sconfinamento in Svizzera, confermando una corsa dal profilo vario e distribuito lungo tre settimane intense.

La Cima Coppi sarà il Passo Giau, 2.233 metri, mentre la Montagna Pantani è stata assegnata ai Piani di Pezzè. Una sola cronometro in programma: la Viareggio–Massa, che sarà anche la tappa Bartali. Il resto del menù prevede otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna, con sette arrivi in salita.

La corsa partirà con tre giornate in Bulgaria: Nessebar–Burgas (156 km), Burgas–Veliko Tarnovo (220 km) e Plovdiv–Sofia (174 km). Dopo il primo giorno di riposo, il gruppo approderà in Italia con la Catanzaro–Cosenza (144 km), seguita da Praia a Mare–Potenza (204 km) e Paestum–Napoli (161 km).

Tappa simbolica la Formia–Blockhaus (246 km), poi Chieti–Fermo (159 km) e Cervia–Corno alle Scale (184 km). Nuovo stop il 18 maggio, prima della cronometro individuale Viareggio–Massa (40,2 km), unica prova contro il tempo di tutto il Giro.

Giro d’Italia, da Milano alla Svizzera e ritorno

Dalla seconda settimana si riparte con Porcari–Chiavari (178 km), Imperia–Novi Ligure (177 km) e Alessandria–Verbania (186 km). Segue la Aosta–Pila (133 km) e la Voghera–Milano (136 km), ultima tappa prima del terzo riposo.

Il 26 maggio si entrerà in Svizzera con la Bellinzona–Carì (113 km), poi Cassano d’Adda–Andalo (200 km), Fai della Paganella–Pieve di Soligo (167 km) e Feltre–Alleghe (151 km), con arrivo ai Piani di Pezzè.

La ventesima tappa sarà la Gemona del Friuli 1976–2026–Piancavallo (199 km), mentre il 31 maggio la corsa si chiuderà con la Roma–Roma (131 km), confermando ancora una volta la Capitale come teatro del gran finale.

