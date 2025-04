Giro delle Fiandre: pronostico e statistiche aggiornate

Nel mondo del ciclismo su strada, l’attenzione è attualmente focalizzata su due giganti del pedale: Tadej Pogačar e Mathieu van der Poel. Con uno storico di vittorie che li vede protagonisti assoluti delle classiche-Monumento, questi atleti stanno dominando la scena internazionale. Il 2025 promette nuove sfide e la “settimana santa” del ciclismo, che include il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, rappresenta un banco di prova cruciale per i due campioni.

Statistiche e quote attuali degli eventi principali

Le statistiche di Pogačar e van der Poel sono impressionanti. L’olandese ha chiuso nella top-10 ben 18 volte su 19 Monumenti disputati, vincendone 5 delle ultime 8. Lo sloveno, a sua volta, ha concluso nelle prime cinque posizioni le ultime 13 edizioni a cui ha partecipato, trionfando in 7 occasioni e salendo sul podio 10 volte. Numeri che parlano di un dominio quasi incontrastato, ma la competitività delle prossime gare potrebbe riservare sorprese.

Le attuali quote delle scommesse riflettono il dominio di questi due atleti. Tuttavia, ci sono altri nomi da tenere d’occhio:

Mads Pedersen : Campione del mondo 2019, con una forma fisica smagliante e una propensione all’attacco.

: Campione del mondo 2019, con una forma fisica smagliante e una propensione all’attacco. Filippo Ganna : Dopo un secondo posto alla Sanremo, si presenta al Fiandre con rinnovata consapevolezza e leadership.

: Dopo un secondo posto alla Sanremo, si presenta al Fiandre con rinnovata consapevolezza e leadership. Wout Van Aert: Nonostante le incertezze, è un nome da non sottovalutare, con una preparazione mirata sui prossimi eventi.

La “settimana santa” promette emozioni e sfide di altissimo livello, con un parterre di atleti pronti a dare il massimo.

Il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix rappresentano due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di ciclismo. Le quote attuali vedono Pogačar e van der Poel favoriti, ma l’inaspettato è sempre dietro l’angolo in queste gare epiche. Mads Pedersen, Filippo Ganna e Wout Van Aert sono pronti a dare battaglia, promettendo spettacolo e colpi di scena.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!