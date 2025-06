Giro del Delfinato 2025: pronostico e statistiche prima tappa

Il Giro del Delfinato 2025 si conferma uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo, rappresentando il classico banco di prova in vista del Tour de France. Questa corsa, che anticipa la celebre Grande Boucle, offre otto tappe ricche di emozioni e fornisce importanti indicazioni sulle condizioni dei favoriti per la stagione. Tra analisi, pronostici e quote, il Delfinato cattura l’attenzione di esperti e tifosi, pronti a seguire ogni dettaglio delle tappe e dei protagonisti.

Quote e statistiche sui favoriti per la prima tappa

La prima tappa, da Domérat a Montluçon (195,8 km), presenta un percorso variegato: la prima metà è pianeggiante, mentre la seconda propone ben 7 GPM di Quarta Categoria, con l’ultimo strappo impegnativo a soli 4,5 km dal traguardo. Questo rende la frazione particolarmente adatta sia agli attaccanti che agli sprinter resistenti. Le principali quote vedono favorito Milan (2.75), seguito da Van der Poel (9.00), Van Gils (17.00) e Pithie (26.00). Tuttavia, non sono da escludere eventuali sorprese da parte dei corridori più aggressivi.

Il cuore del Giro del Delfinato 2025 è rappresentato dalla varietà delle sue tappe:

Le prime tre frazioni sono collinari, ideali per chi ama gli attacchi da lontano e le fughe.

La quarta tappa è una cronometro individuale, spartiacque che potrebbe già delineare la classifica generale.

Le ultime tappe, con arrivi in salita come Valmeinier 1800 e Plateau du Mont Cenis, promettono duelli tra i big del gruppo.

Tra i favoriti, oltre al già citato Milan per la prima tappa, si segnalano:

Vingegaard (quota media 3.50), reduce da una stagione di preparazione mirata.

(quota media 3.50), reduce da una stagione di preparazione mirata. Remco Evenepoel (quota media 5.00), che in una corsa breve può dire la sua rispetto ai rivali.

(quota media 5.00), che in una corsa breve può dire la sua rispetto ai rivali. Pogacar , protagonista anche nelle Fiandre , con una quota considerata tra le più sicure.

, protagonista anche nelle , con una quota considerata tra le più sicure. Quote più elevate per outsider come Rodriguez (tra 15.00 e 50.00), mentre corridori come Mas, Buitrago e Sivakov superano quota 100.00.

Questa edizione del Delfinato sarà particolarmente interessante anche in ottica Tour de France, poiché molti corridori useranno queste tappe come test decisivo.

In sintesi, il Giro del Delfinato 2025 si preannuncia come una corsa aperta a molteplici scenari, con tappe adatte sia agli sprinter che agli scalatori. Le quote vedono in Milan il principale favorito per la prima giornata, ma attenzione alle sorprese, specie tra i big che puntano alla classifica generale. Resta fondamentale seguire l’evoluzione delle tappe per cogliere eventuali opportunità tra pronostici e analisi dei nostri esperti.

