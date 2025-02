Giorgia-Mogol, la frecciatina della cantante a “Che tempo che fa” (VIDEO)

Dopo il Festival di Sanremo, durante il quale Giorgia ha dato prova ancora una volta di essere un’artista eccezionale, la cantante è stata ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa. Divertente e giocosa, Giorgia ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera. L’artista ha anche cantato in diretta il suo brano “La cura per me” e non è mancata una stoccata a Mogol, che nei giorni passati l’aveva criticata. Come ha risposto Giorgia? (Continua dopo le foto)

La critica di Mogol a Giorgia

Ospite a Un Giorno Da Pecora, Mogol ha mosso delle critiche a Giorgia. Le sue parole hanno alzato un vero e proprio polverone. Cosa aveva detto sulla cantante? “A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”, il commento del paroliere di Rai Radio Uno. Giorgia ha avuto modo di replicare durante la puntata di ieri di Che tempo che fa, quando Fabio Fazio l’ha punzecchiata. (Continua dopo le foto)

Giorgia sorprende il pubblico di “Che tempo che fa”

Ad una settimana dalla fine del Festival di Sanremo, Giorgia è stata ospite di Fabio Fazio. La cantante ha travolto il pubblico in studio con una performance da brividi sulle note del brano “La cura per me” e ha raccontato qualche aneddoto sulla sua carriera. Giorgia è stata anche molto onesta sulle lacrime versate a Sanremo. “Con tutto quell’affetto e l’amore del pubblico era impossibile non piangere, poi ero anche un attimo esaurita, dopo una settimana di Sanremo”, ha ammesso. Subito dopo la performance, Fabio Fazio ha raggiunto la cantante e ha lanciato una frecciatina, che Giorgia ha volto al volo.

