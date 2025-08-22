Giorgia Meloni, vacanze top secret ma spunta un video a sorpresa: cosa si scopre

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha trascorso alcuni giorni in Puglia per una pausa dalle attività istituzionali. Dopo un periodo segnato da numerosi impegni ufficiali e viaggi all’estero, la premier ha scelto la regione per un soggiorno privato, mantenendo la massima riservatezza sulla propria localizzazione. Eppure, un video emerso nelle ultime ore ha scatenato un dibattito sui social e tra gli osservatori politici. Le immagini, diffuse da testate locali, mostrerebbero la premier in atteggiamenti informali durante una visita riservata e a sorpresa, lontana dagli impegni istituzionali. La pubblicazione del filmato ha subito alimentato speculazioni sulle destinazioni vacanziere scelte dalla Premier.

Il video della Premier in visita a San Giovanni Rotondo

Un filmato condiviso dalla pagina Facebook Sangiovannirotondofree ha documentato la visita della Presidente in una masseria di San Giovanni Rotondo, dove è stata accolta dal titolare, Aldo Mondelli, 28 anni. Nel video, Meloni appare sorridente mentre interagisce con un cucciolo, rispondendo senza esitazione alla domanda su quale sia la razza canina italiana per eccellenza: «Cane Corso italiano».

Meloni, vacanze in Puglia con la massima riservatezza

Nonostante la diffusione delle immagini, non sono stati forniti dettagli ufficiali circa il luogo esatto in cui Giorgia Meloni sta trascorrendo il periodo di riposo. La squadra della premier non ha rilasciato dichiarazioni, alimentando l’interesse mediatico e pubblico. Nel 2023, Giorgia Meloni aveva scelto la Puglia come meta per le sue vacanze estive, soggiornando in una masseria a Ceglie Messapica, un piccolo comune situato nella Valle d’Itria, in provincia di Brindisi. La struttura era descritta come sobria e riservata, ideale per una pausa lontano dai riflettori. Durante il soggiorno, la premier ha partecipato a una “panzerottata” tra amici a Polignano a Mare, confermando la sua predilezione per la regione anche in qualità di meta turistica.

