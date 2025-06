Home | Giallo in Italia, il corpo di un minorenne trovato in acqua in un porticciolo

Tragico ritrovamento questa mattina, sabato 14 giugno 2025: il corpo senza vita di un giovane è stato avvistato nelle acque antistanti il porticciolo turistico, a pochi metri dalla riva. Ancora ignote le cause del decesso, ma tra le ipotesi al vaglio ci sono l’incidente o un malore improvviso. La notizia ha immediatamente mobilitato forze dell’ordine e soccorsi, mentre proseguono le indagini della Polizia per risalire all’identità e alla dinamica della tragedia.

Ritrovamento shock all’alba a Su Siccu

È stato un inizio di giornata drammatico per chi si trovava sulla piccola spiaggia tra il quartiere di Sant’Elia e il molo di Su Siccu, nei pressi del Parco Nervi, a Cagliari. Intorno alle 7 del mattino, alcuni bagnanti hanno notato il corpo di un ragazzo che galleggiava a pochi metri dalla riva. La chiamata ai soccorsi è partita immediatamente e sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco – che si sono occupati del recupero della salma – e le volanti della Polizia. L’area, frequentata anche nelle ore notturne per la presenza di numerosi locali, è stata transennata per consentire i rilievi.

Il giovane potrebbe avere meno di vent’anni

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo appartiene a un ragazzo che dimostrerebbe un’età compresa tra i 16 e i 20 anni, lasciando aperta anche la possibilità che si tratti di un minorenne. Le operazioni di identificazione sono ancora in corso e, al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle generalità della vittima. Un primo esame esterno eseguito sul posto non ha evidenziato segni di violenza, rafforzando l’ipotesi di un decesso accidentale. Tuttavia, le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle cause della morte, non escludendo nessuna pista investigativa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva