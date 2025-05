Garlasco, la pista degli SMS della cugina di Chiara: scoperta inquietante

Una nuova pista scuote il silenzio lungo diciotto anni. Oltre 200 SMS scambiati tra Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, e un amico milanese sono stati depositati in Procura. Secondo il settimanale Giallo, che ne ha dato notizia, i messaggi conterrebbero riferimenti inquietanti al delitto, tanto da essere ora oggetto di una rinnovata attenzione investigativa. La domanda che inquirenti e opinione pubblica si pongono è: cosa sapeva davvero Paola?

Garlasco, spuntano gli SMS di Paola Cappa: “Riferimenti inquietanti al delitto”

Secondo quanto rivelato dal settimanale Giallo in edicola dal 15 maggio, la Procura sarebbe da giorni al lavoro su oltre 200 messaggi scritti da Paola Cappa, cugina di primo grado di Chiara Poggi, e indirizzati a un suo amico di Milano. I contenuti non sono ancora stati resi pubblici, ma fonti vicine all’inchiesta parlano di «riferimenti inquietanti» all’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Messaggi che, secondo gli inquirenti, potrebbero offrire nuovi spunti di indagine. Non si tratta di semplici chiacchiere adolescenziali: «Il tono è serio e in alcuni passaggi Paola sembra alludere a elementi noti solo a chi ha avuto un contatto diretto con i fatti», trapela da ambienti investigativi. La loro acquisizione è considerata significativa e potrebbe cambiare la prospettiva fin qui dominante sul delitto.

La festa in piscina: una serata da chiarire

Un altro elemento emerso riguarda una festa in piscina, tenutasi nel luglio 2007, quindi poche settimane prima dell’omicidio. A farla emergere è una collega di Chiara, che all’epoca raccontò ai carabinieri che la ragazza le aveva parlato di un evento a cui avrebbe dovuto partecipare: «Chiara mi aveva parlato di una festa a cui si sarebbe dovuta recare in una villa con piscina». Non è mai stato chiarito se Chiara alla fine partecipò effettivamente a quella festa, né chi fossero gli altri invitati. Ma oggi, alla luce dei nuovi messaggi e di altre verifiche investigative in corso, gli inquirenti non escludono che qualcosa di rilevante possa essere accaduto proprio in quella circostanza. Un evento, forse, capace di innescare un conflitto o un segreto mai rivelato, che potrebbe aver avuto un peso tragico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva