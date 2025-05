Home | Garlasco, la notizia in anteprima su Sempio a “Quarto Grado”

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, continua a suscitare interesse e sviluppi giudiziari anche a distanza di molti anni. Recentemente, l’attenzione si è nuovamente concentrata su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Di recente, la trasmissione “Quarto Grado” ha dato una notizia in anteprima su Sempio.

Perchè Andrea Sempio è un possibile sospettato

Andrea Sempio è tornato al centro delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a seguito di nuove analisi del DNA, che hanno rilevato tracce compatibili con il suo profilo genetico sotto le unghie della vittima. Inoltre, il ritrovamento di un martello, potenzialmente compatibile con l’arma del delitto mai rinvenuta, e le recenti perquisizioni a casa sua e dei genitori hanno riacceso l’interesse degli inquirenti. Questi elementi hanno spinto la Procura a considerarlo nuovamente come possibile sospettato, riaprendo una pista che in passato era stata archiviata. Ieri, durante la trasmissione “Quarto Grado”, è stata data una notizia in anteprima su Sempio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)