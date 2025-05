Garlasco, l’avvocato di Sempio sgancia la bomba: “Chi ha ucciso Chiara, l’ho sognato”

Nel caso Garlasco, a quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le parole dell’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, fanno tremare i muri del tribunale e accendono una nuova miccia mediatica. Dopo aver sostenuto che Alberto Stasi non è colpevole, ma anzi conosce chi ha ucciso Chiara, Lovati sgancia una bomba inquietante: Chiara Poggi sarebbe stata uccisa dalla Chiesa. E l’origine di questa teoria? Un sogno. Proprio così: “Lo scriva: è un sogno”, afferma l’avvocato in un’intervista rilasciata a Repubblica.

“Chiara aveva scoperto un segreto”: l’ombra degli esorcismi

Il sogno, secondo Lovati, affonda le radici nella conoscenza del territorio e in alcune voci che da anni circolano nella zona. “C’è un posto alla periferia di Garlasco dove ogni mercoledì si praticavano esorcismi”, dichiara, sottolineando che si tratta di eventi iniziati cinque anni dopo il delitto, ma – a suo dire – già presenti prima. “Lo sanno tutti”, aggiunge.

La tesi, dunque, è che Chiara abbia scoperto qualcosa di troppo scomodo: un segreto indicibile. E che per questo sia stata eliminata. Una teoria che richiama alla mente il caso Emanuela Orlandi, e che Lovati non esita ad associare apertamente: “Non sarebbe la prima volta. Guardi cosa è successo con la povera Emanuela. Ma, lo ripeto, è solo un mio sogno. Non voglio guai”.

L’ombra di un sicario: “Uccisa per confondere le acque”

Secondo l’avvocato, Chiara Poggi sarebbe stata eliminata da un sicario professionista, con l’obiettivo preciso di confondere le acque. “La figura del sicario esiste nella letteratura criminologica. Sono abilissimi, entrano ovunque. Non li scopriamo mai”, dichiara. Un delitto costruito per sviare le indagini, architettato da più mandanti, con un’esecuzione perfetta che avrebbe lasciato indizi fuorvianti.

Ma come si colloca in tutto questo Alberto Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni? Lovati risponde senza mezzi termini: “Ha detto un sacco di bugie sulla scoperta del corpo. Quando menti così tanto, è perché ti hanno imbeccato. Non aveva alternative. Se avesse parlato, sarebbe finito sottoterra”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva