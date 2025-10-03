Garlasco, le intercettazioni alla madre di Sempio: cosa salta fuori

A quasi diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a suscitare dubbi e a tenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica. Una recente rivelazione, emersa grazie a un’intercettazione fino a oggi poco considerata, sembra poter gettare nuova luce su alcuni aspetti ancora irrisolti dell’indagine.

L’intercettazione “dimenticata”: ombre nell’inchiesta

Si tratta di un dialogo del 9 gennaio 2017, recentemente diffuso dalla trasmissione televisiva Mattino 5, in cui Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, rivolge una domanda al marito e al figlio. La frase che, riletta oggi, assume connotazioni diverse e solleva nuovi interrogativi sul contesto dell’epoca. Secondo alcuni esperti e osservatori del caso, questo scambio potrebbe diventare un elemento chiave da portare in luce, contribuendo a fare chiarezza su quanto accaduto quella tragica notte.

Garlasco: l’intercettazione ella madre di Sempio

“Ma vi ha dato altri soldi?”. Queste parole, pronunciate dalla madre di Sempio e intercettate durante le indagini, non furono mai trascritte nel brogliaccio redatto dalla Procura di Pavia, all’epoca guidata dal pm Mario Venditti. Una circostanza che, alla luce delle recenti accuse di corruzione rivolte all’ex magistrato, assume una nuova rilevanza. Al momento, non è stato chiarito a chi si riferisse la madre di Sempio, né se il contesto sia legato alle ipotesi investigative secondo le quali Venditti avrebbe ricevuto denaro per evitare che le accuse contro Sempio venissero approfondite nelle prime fasi dell’inchiesta.

