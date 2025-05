Home | Garlasco, cosa succede ora che Sempio non si è presentato in caserma

Un silenzio inaspettato ha avvolto il tribunale. Doveva essere una giornata cruciale per l’interrogatorio di Andrea Sempio, Alberto Stasi e Marco Poggi, ma l’assenza degli avvocati, Angela Taccia e Massimo Lovati, ha lasciato tutti sorpresi. Un’ora e mezza di attesa, tra sguardi dubbiosi e un esercito di telecamere fuori dalla Procura, senza alcuna spiegazione o comunicazione ufficiale da parte dei legali.

Garlasco, Sempio non si presenta in caserma: la spiegazione

La spiegazione è arrivata inaspettata sui social: una Instagram story dell’avvocata Taccia con il messaggio “Guerra dura senza paura“, accompagnato da un’emoji di tigre e un cuore blu. Un chiaro segnale di un cambio di strategia. Taccia, un tempo legata sentimentalmente a un amico di Marco Poggi – ora frate domenicano – appare decisa a chiudere la fase collaborativa.

Solo pochi giorni fa, i legali di Sempio erano visti come altamente collaborativi, partecipando attivamente tra impronte digitali e viaggi a Milano per recuperare il cellulare. Le dichiarazioni di Lovati e Taccia avevano già gettato ombre su un caso che sembrava chiuso, sollevando dubbi sulle sentenze passate e suggerendo la presenza di un "sicario". Molti adesso sono curiosi di sapere che cosa succederà a Sempio una volta che non si è presentato in caserma.