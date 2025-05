Garlasco, cosa emerge dai disegni di Alberto Stasi

L’omicidio di Chiara Poggi continua a rappresentare uno dei casi più intricati della cronaca giudiziaria italiana. La scena del crimine, situata nella casa di via Pascoli, tra il piano terra e il seminterrato, è rimasta al centro delle indagini per anni. Alberto Stasi, un giovane laureando in Economia al tempo, ha fornito agli inquirenti un dettagliato racconto, accompagnato da uno schizzo a mano della villetta.

Il caso Garlasco continua a far discutere

Il caso Garlasco è un noto fatto di cronaca nera italiana che risale al 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi, una giovane di 26 anni, fu trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, in provincia di Pavia. Il fidanzato, Alberto Stasi, fu il principale indagato e, dopo anni di processi, fu condannato definitivamente nel 2015 a 16 anni di carcere per omicidio. Il caso ha suscitato grande attenzione mediatica per la complessità delle indagini, i molteplici ribaltamenti giudiziari e i dubbi ancora presenti su alcuni elementi della vicenda. Di recente le indagini sono state riaperte e adesso emergono degli “schizzetti” fatti da Alberto Stasi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)