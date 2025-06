Garlasco, ennesimo colpo di scena: “È sparita”, cosa non si trova più

Nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi a rischio di blocco immediato. Il Messaggero ha svelato la scomparsa di prove cruciali per ulteriori verifiche. Tra queste anche una “prova regina”, senza la quale l’inchiesta per riaprire il caso affronta grandi ostacoli. Senza evidenze concrete e accessibili, il caso Poggi rischia di rimanere intrappolato in una spirale di sospetti e ricostruzioni difficili da sostenere, a quasi vent’anni dall’omicidio.

Garlasco e il problema dei reperti mancanti: sparita la prova regina contro Andrea Sempio

Il quotidiano segnala assenze di elementi chiave. Il frammento d’intonaco con impronta 33, legato a Marco Poggi, non è più disponibile. Stessa sorte per il pigiama di Chiara, con impronta documentata solo fotograficamente. La perdita più significativa riguarda il campione biologico sotto le unghie di Chiara. Questo è scomparso dai laboratori, rendendo impossibile ogni nuova analisi diretta. Il Dna, per gli esperti della Procura di Pavia, risulterebbe fino a 2.153 volte più compatibile con il profilo di Andrea Sempio rispetto a un individuo sconosciuto. Attualmente, tale reperto non è disponibile. Si presume sia stato distrutto dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015, quando una riapertura del caso non era contemplata.

Nuovo calcolo statistico sul Dna

Nonostante l’assenza del campione, la Procura ha ordinato una nuova analisi sui dati raccolti precedentemente. Esperti noti, come Carlo Previderé e Pierangela Grignani, hanno utilizzato strumenti statistici aggiornati, tra cui il software Y-Str Mixture Calculation. I risultati mostrano che la compatibilità del Dna con Andrea Sempio è tra 476 e 2.153 volte maggiore rispetto a un soggetto ignoto. Tuttavia, gli esperti avvertono che, senza il materiale originale, la contaminazione non può essere esclusa. Le verifiche, previste per il 17 giugno, si baseranno esclusivamente su dati esistenti.

