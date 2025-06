G7, il fuoriprogramma tra Trump e Meloni: cosa si sono detti. In un periodo segnato da instabilità globale, con conflitti in Medio Oriente e tensioni economiche sui dazi, i grandi leader mondiali sembrano navigare a vista. Le aspettative dell’opinione pubblica sono alte, ma le risposte spesso tardano ad arrivare. Di fronte a crisi epocali, le cancellerie sono chiamate a un delicato equilibrio tra diplomazia internazionale e pressanti richieste interne. Le prime rassicurazioni tardano, mentre le scelte si fanno più drastiche e scrutinabili: un test di leadership globale sotto i riflettori. Nelle ultime ore sono diventati virali sui social gli scatti che riprendono Trump e Meloni su una panchina impegnati in un fitto dialogo :un incontro fuoriprogramma nella sede del G7 in Canada che ha risvegliato l’interesse di tutti. Ma cosa si sono detti in quell’occasione?

Crisi nel cuore dei summit

Nei corridoi del G7 di Kananaskis, la tensione è palpabile. La crisi in Medio Oriente domina l’agenda, e i cittadini – sempre più inquieti – chiedono chiarezza. I leader occidentali, divisi tra l’esigenza di rassicurare l’opinione pubblica e quella di negoziare con potenze straniere, sono consapevoli che ogni singola mossa è osservata e criticata. Una pressione crescente che impone un approccio calibrato e al tempo stesso deciso.

Negoziato a sorpresa sulla panchina

Il faccia a faccia tra Donald Trump e Giorgia Meloni non era previsto: spunta, quasi per caso, pochi minuti prima della cena ufficiale al Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge. Seduti su una panchina in legno, i due leader hanno discusso “dei più recenti sviluppi in Iran, riaffermando l’opportunità di riaprire la strada del negoziato”, come riferito dallo staff della presidente del Consiglio e riportato da Il Messaggero. Questo incontro informale, al netto della sua apparente spontaneità, porta con sé un’importanza strategica: due figure di primo piano – uno ex presidente USA, l’altra premier di un Paese membro del G7 – alle prese con tensioni internazionali e pressioni interne.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva