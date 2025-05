Futura-Pescara: pronostico playoff e statistiche decisive

La fase decisiva del campionato di Futsal è arrivata: il Palattinà di Lazzaro ospita la sfida tra Futura e Pescara, valida per i playoff che mettono in palio la promozione in Serie A. Due squadre che hanno dimostrato solidità e determinazione durante la stagione si affrontano in una partita che promette spettacolo e tensione agonistica, con il pubblico pronto a sostenere i propri beniamini in un impianto tradizionalmente caldo e appassionato.

Statistiche e precedenti: Futura imbattuta a Lazzaro contro Pescara

La partita tra Futura e Pescara rappresenta uno snodo cruciale nella stagione di entrambe le squadre. Ecco alcuni punti chiave e dati da considerare:

Futura ha già battuto Pescara in casa durante la regular season, mentre la gara di ritorno si è conclusa con un pareggio.

Pescara si presenta come seconda forza del torneo, con un roster esperto e ricco di individualità di spicco.

Tra i protagonisti degli abruzzesi spiccano Morgado e Junior, giocatori dal passato ricco di scudetti e titoli nazionali.

Completano la rosa atleti di esperienza come Coco Smith, Rodriguez, Calderolli e i portieri Mazzocchetti e Cilli.

La guida tecnica di Saverio Palusci (ex Serie A) garantisce ulteriore solidità e organizzazione al gruppo.

La formula dei playoff è semplice: la vincente affronterà chi avrà la meglio tra Taranto e Melilli per l’unico posto disponibile in Serie A nel girone. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Divisione Calcio a 5, ampliando la platea dei tifosi e degli appassionati che potranno seguire l’incontro.

La Futura arriva a questo appuntamento con entusiasmo, anche grazie alla presentazione del nuovo sponsor di maglia C.a.d.i., nome storico del futsal reggino. I ragazzi allenati da Tonino Martino e Humberto Honorio sono chiamati a mantenere alta la concentrazione, consapevoli che la gara playoff sarà differente rispetto ai precedenti stagionali.

La sfida, attesa con grande fermento dalla città, sarà arbitrata da Vincenzo Buzzacchino di Taranto e Giuseppe Lamorgese di Palermo, con Giuseppe Cundò di Soverato al cronometro.

Il focus della giornata resta sull’importanza di questa gara, che può significare il coronamento di una stagione e l’accesso alla massima serie nazionale.

In conclusione, il match tra Futura e Pescara si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel panorama del Futsal. Entrambe le squadre arrivano con motivazioni altissime e la consapevolezza che ogni dettaglio potrà essere decisivo. Attenzione alle statistiche: la Futura non ha mai perso in casa contro Pescara in questa stagione, ma i playoff sono spesso terreno di sorprese e imprevedibilità. Segui con noi tutti gli aggiornamenti e le migliori analisi sulle sfide decisive di questi playoff!