Furia inter per il rigore: la frase che scatena la polemica

Un rigore al fotofinish ha segnato il pareggio tra Inter e Lazio, probabilmente spegnendo le speranze scudetto dei nerazzurri. In segno di protesta contro l’arbitraggio, nessun rappresentante del club si è presentato in conferenza stampa. La decisione dell’arbitro Daniele Chiffi, dopo una verifica al Var, è stata fortemente contestata dalla società. Ma c’è una dichiarazione in particolare che ha finito per alimentare ancor più le polemiche.

Inter-Lazio, cos’è successo

Il fulcro del dibattito è stato il rigore concesso per un fallo di mano di Yann Bisseck, che, nonostante avesse le braccia dietro la schiena durante il salto, ha finito per deviare la palla con il gomito. L’interpretazione di questo gesto tecnico ha suscitato l’indignazione di dirigenti, staff e squadra.

Discrepanze nelle decisioni arbitrali

Il club ha messo in evidenza la mancata coerenza rispetto ad episodi simili. Durante la partita Lecce-Inter, in una situazione analoga, Baschirotto colpì la palla con il braccio allargato su Lautaro Martínez, ma l’arbitro Marinelli, assistito dal Var Di Bello, non assegnò il rigore. Questa incongruenza è vista dall’Inter come un problema nell’interpretazione delle regole in un campionato dove ogni punto è cruciale.

