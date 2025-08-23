Home | Furgone in manovra investe e uccide bimbo di 2 anni: è tragedia

Un pomeriggio ordinario si è trasformato in un dramma che ha lasciato senza parole l’intera comunità di Catanzaro. In pochi istanti, le voci allegre dei bambini hanno lasciato spazio a un silenzio carico di dolore, dopo che un furgone in manovra ha investito un bambino di due anni. L’incidente è avvenuto nel quartiere Janò, a nord della città, gettando nello sconforto residenti e familiari.

Il dramma si è consumato in pochi attimi, quando una distrazione fatale ha portato il conducente del furgone a travolgere il piccolo durante una retromarcia. Le urla disperate hanno attirato l’attenzione degli abitanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari del 118, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del bambino.

I rilievi sul posto e la ricostruzione

Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche gli agenti della polizia locale, impegnati nell’effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I Carabinieri hanno preso in carico le indagini, cercando di chiarire ogni dettaglio del tragico evento e di raccogliere le testimonianze dei presenti.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, il conducente del mezzo non avrebbe visto il bambino durante la retromarcia e si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, per poi essere rintracciato successivamente dalle autorità.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto in una zona residenziale del quartiere Janò, dove spesso i bambini giocano all’aperto sotto lo sguardo vigile dei genitori. Quel pomeriggio, però, una tragica concatenazione di eventi ha reso vano ogni attenzione. Testimoni raccontano che il furgone, nel compiere una manovra di retromarcia, ha improvvisamente investito il piccolo, lasciando tutti attoniti e incapaci di reagire nell’immediatezza.

Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul luogo, hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno ascoltando i presenti per comprendere se tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate.

