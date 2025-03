Funerali di Pietro Genuardi, la “particolare” richiesta della famiglia

L’attore Pietro Genuardi, volto noto di soap come Centovetrine e Il Paradiso delle Signore, è scomparso il 14 marzo. La notizia della sua morte ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi affetti più cari. Con una storia pubblicata su Instagram, i familiari di Genuardi hanno invitato tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto all’attore a presenziare alla cerimonia funebre portando un piccolo “particolare”

L’addio a Il Paradiso delle Signore e la malattia

Quattro mesi fa, Genuardi aveva annunciato il suo ritiro da Il Paradiso delle Signore, dove interpretava il personaggio di Armando, a causa di una grave malattia del sangue. Con un messaggio toccante, aveva spiegato ai fan il motivo della sua assenza e la lunga battaglia che avrebbe dovuto affrontare:

“Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima.”

Purtroppo, il decorso della malattia ha avuto complicazioni che hanno portato alla sua scomparsa.

