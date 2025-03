Fulham vs Crystal Palace: pronostico e statistiche

Fulham e Crystal Palace si affrontano nei quarti di finale della prestigiosa FA Cup, un evento che potrebbe riservare sorprese, dato il percorso delle due squadre in questa stagione. Entrambi i club londinesi cercano un posto in semifinale, un’occasione per dimostrare la propria forza in una competizione storica e ambita. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni, con i Cottagers e le Eagles pronte a dare il massimo sul campo del Craven Cottage.

Statistiche Fulham: voglia di rivincita

Il Fulham, sotto la guida di Marco Silva, ha messo in mostra una performance notevole, eliminando il Manchester United ai rigori nel turno precedente. Attualmente, la squadra si trova all’ottavo posto nella classifica di Premier League, a pochi passi dalla zona Champions League. I Cottagers sono desiderosi di tornare in Europa e vedono nella FA Cup un’opportunità d’oro. Tuttavia, dovranno affrontare un Crystal Palace in forma, che ha già vinto l’ultimo incontro tra le due squadre per 2-0.

La sfida si terrà al Craven Cottage, un campo che il Crystal Palace ha già espugnato recentemente. I padroni di casa cercheranno di sfruttare il vantaggio della familiarità con il proprio stadio per ribaltare il risultato e avanzare nel torneo.

• Ultimo risultato: Fulham-Crystal Palace 0-2 (Premier League 24/25)

• Posizione in classifica: ottavi in Premier League

• Obiettivo: qualificazione in Europa

Il match del Craven Cottage rappresenta un test importante per entrambe le squadre. Il Fulham, con il suo gioco offensivo, cercherà di mettere in difficoltà un Crystal Palace che si difende bene e attacca con efficacia, come dimostrano le ultime cinque vittorie in trasferta.

Le quote scommesse vedono il Fulham leggermente favorito, con una vittoria quotata a 2.30. Tuttavia, il pareggio e la vittoria del Crystal Palace sono valutati rispettivamente a 3.20, riflettendo l’incertezza dell’esito finale.

• Quote vittoria Fulham: 2.30

• Quote pareggio: 3.20

• Quote vittoria Crystal Palace: 3.20

In conclusione, la partita tra Fulham e Crystal Palace si configura come un incontro avvincente e aperto a qualsiasi risultato. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, rendendo il pronostico difficile. Gli appassionati non possono perdere questa sfida, che potrebbe determinare il destino europeo delle due squadre.

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.